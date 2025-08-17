Gamesom Opening Night Live bjöd på en två timmar lång kavalkad av speltrailers, och en blandning av känt och nyheter.

Nytt var till exemepel Dawn of War IV, Wukong-uppföljaren Black Myth: Shong Kui och att Indiana Jones-spelet kommer till Switch 2 nästa år. Mer känt var WoW: Midnight, Resident Evil: Requiem, Indy-expansionen The Order of Giants, The Outer Worlds 2 och Lords of the Fallen 2.

Kolla in aftonens alla trailers här och på nästa sida!

Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Jodå, det blir mer RTS i Warhammer-världen. Släpps till pc 2026, och görs King Art (alltså inte av Relic).

Resident Evil: Requiem

Capcoms nionde skräckis fick (nästan) avsluta showen, och det gjorde det med ett par minuters inblick i vilket obehag som väntar den 27 febrari nästa år.

Black Myth: Shong Kui

Jodå, en riktig överraskning avslutade Opening Night Live - uppföljaren till actionrollspelet Black Myth: Wukong. Nykomlingen har alltså undertiteln Shong Kui, vilket är en varelse hämtad från kinesisk mytologi. Spelet görs av Game Science, få detaljer i övrigt.

Hollow Knight: Silksong

Jodå, det ska släppas i år lovade Geoff Keighley. När fick vi inte veta, det kanske kommer i streamen på torsdag. Men lite nytt gameplay fick vi. Enjoy så länge. Och om du är på Gamescom kan du testa det hos Xbox och Nintendo.

Call of Duty: Black Ops 7

Släpps 14 november, just som flertalet rykten och läckor hävdat.

Utspelas år 2035. Du kan spela kampanjen solo eller i co-op med upp till tre andra.

Lords of the Fallen 2

Debuterar 2026.

Ghost of Yotei

Zero Parades

Disco Elysium-studions Zaum gör nytt, trots avhopp och interna konflikter. Ett till rollspel, åter med distinkt grafisk stil.

Endfield

Europa Universalis V

Voidbreaker

Sekiro: No Defeat

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds x Final Fantasy XIV Special Collaboration

Onimusha: Way of the Sword

Deadpool VR

World of Tanks 2.0

Den gamla tankdräparen storuppdateras den 3 september.

Toxic Commando

Premiär 2026, tidigt sägs det.

Death by Scrolling

Från ingen mindre än Ron Gilbert.