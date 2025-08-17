Efter mer stök än någon riktigt orkar hålla koll på har Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ett skarpt releasedatum. Den 21 oktober ska rollspelet till slut vara redo att visa vad det kan.

Utvecklingen påbörrjades för cirka tio år sedan, men utvecklarbyte och en rad förseningar har kantat projektet. Efter beskedet om premiärdatumet i går dök det upp en flock förhandstittar (dessvärre inte av oss denna gång), till exempel i den här videon:

Första Bloodlines har blivit något av en kultklassiker. Det släpptes hösten 2004, men var buggigt bortom begriplighetens gräns, sålde illa och skickade Troika Games i konkurs. Communityn patchade spelet i många år, och dess anseende växte med tiden. Nu håller vi tummarna för ett bättre öde för Bloodlines 2.