Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Utvecklaren King Art Games imponerade med sin tolkning av brädspelet Scythe, och i recensionen av Iron Harvest skrev jag “Har du spelat Company of Heroes eller Dawn of War, kommer du känna igen dig i det mesta. Relics take på strategigenren är också, enligt min mening, en av de bättre.”

Just den raden hade jag glömt av, men det var inte särskilt överraskande att just King Art skulle få utveckla Dawn of War IV. I den 15 minuter långa presentation som föregick förhandstitten stod det klart att det är fanboys vi har att göra med, inte minst hur de pratade om Warhammer 40K. Det säger även något när det är den andra tolkningen av brädspel på studions CV.

Under sex veckor har jag klämt in en barnafödsel, tio dagar pappaledighet och fyra veckors semester (blöjmester). Det var därför ett taktiskt snedsteg att köpa Broken Arrow dagarna innan kroppsvätskegeneratorn kom till jorden. Förlossningen kom med frågan om att förhandskolla Dawn of War IV. Pang på artären-RTS är den strategigenre som passar mig bäst just nu, så svaret blev som synes ja.

"Blod skall utgjutas åt blodgudarna"

Inför förhandstitten kände jag suget att starta upp första Dawn of War, och trots dess något daterade grafik är det lite som att hoppa på cykeln igen. Det är strategi som för tankarna tillbaka till Warcraft 2/3 och RTS-spelens gylle era. Trots att jag ogillar den senare tidens försök att återuppliva den klassiska RTS-grenen, hade det ändå något jag saknat. Detta är också något King Art pratar om i sin presentation, att de vill tillbaka till rötterna, och inte det habila försök Relic gjorde med Dawn of War III. Det är säkerligen därför de även valt att återvända till planeten Kronus.

Min något småskaliga hands-on med Dawn of War IV bekräftar mycket av det utvecklaren strävar efter: det mesta känns igen från första delen i serien. Blod skall utgjutas åt blodgudarna och det är verkligen det “pang på artären”-RTS jag hoppades det skulle vara. En ny liten finess är att du kan högerklicka och markera grupper av fiender du vill offra till gudarna.

Kriget är snart över oss igen. Äntligen! Det har blivit snyggare, och sånt lyfter helheten.

Den här versionen av Dawn of War IV är inget annat än en pre-alpha, vilket gjorde sig påmint med att de spelbara Space Marines inte hade färdiga texturer på alla byggnader. Gameplay är det dock inga konstigheter med, det är brutalt köttande och ännu vackrare den här gången. Inte mycket tid ges till att studera grafiska framsteg, men de små extra detaljerna på byggnader och trupper gör ändå något mitt i all krutrök.

En nyhet för den fjärde delen är att de vill att samtliga enheter skall leverera avslutande dödsstötar, kallat “Sync Kill”, när de avslutar en meningsmotståndare. En liten detalj, men det fyller ändå slagfältet med lite mer liv (Död. /reds. anm.). Allt från krossade skallar till motorsåg i artär. Små detaljer är också det som kommer att krävas för serien om den ska hitta tillbaka till storformen. Dawn of War är riktigt bra och skall man göra samma fast mer behövs det kvalitet på samtliga plan.

På tal om mer berättade King Art att handlingen är skriven av författaren John French, en kändis i Warhammer 40K-sammanhang. Vi kommer att få fyra spelbara raser från början, och med dessa kommer fyra kampanjer med runt 70 uppdrag totalt. De vill leverera ett komplett spel, något vi tyvärr inte varit bortskämda med den senaste tiden. 30 multiplayerkartor och in-game editor för spelarskapat innehåll vittnar om att de inte kommer få kritik för att ha släppt en halvfärdig produk.

Tidigt men lovande

"De vill leverera ett komplett spel"

Space Marines och orcer är en klassisk kombination av motståndare. Med Dawn of War IV får vi även stifta djupare bekantskap med Necrons och Adeptus Mechanicus, och den sistnämnda får vi spela för första gången. Samtliga visades upp i förhandstitten, men Space Marines var de enda spelbara. Spelstilen kommer såklart att vara annorlunda för de fyra fraktionerna. Space Marines nyttjar få, men starka enheter. Orcer arbetar i horder, vilket gör att spelstilen kommer att behöva anpassas därefter. Necrons vill sprida sig och assimilera spelplanen, lite som Borgerna. (Inte Björn med familj.)

Hjältetrupper, kallade Commanders, kommer också få en plats. Förhandstitten bjöd på Cyrus, som en del känner igen från Dawn of War II. Han kommer att få sällskap av ett tiotal till. Precis som med Commanders är det en bra idé att hålla sina karaktärer vid liv då de uppgraderas med den erfarenhet de får på slagfältet. Mer erfarenhet ger bättre trupper, men du kommer även kunna byta ut vapen och skapa en mer specialanpassad styrka. Bland annat finns klassiska “bolt guns” eller missilvapen för att kunna skrota dina fienders fordon. Tanken är att du skall kunna bygga din bas och specialanpassa trupper för ändamål och spelstil.

Presentationen av Dawn of War IV bestod av en film på 15 minuter och cirka 60 minuter speltid, och det gav mersmak. Army paintern fanns där, men var låst. Där kommer en hel del timmar att tillbringas innan jag tar mig an den färdiga versionen av spelet. Detta är något du kommer kunna göra tillsammans med vänner i co-op eller som stark självständig gamer.

Med det jag sett, spelat och hört – mina förhoppningar är höga inför 2026 och Dawn of War IV. Kanske kan jag få loss några timmar åt mackor, O'boy och köttigt RTS.