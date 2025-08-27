"Sötebrödsdagarna är över" säger en nybliven far och nynnar Bathory-vaggvisor istället för att spela. En mer erfaren far lämnar barn (och spelande) hemma för annan musik. Tur då att övriga redaktionen täcker upp: de spelar allt från Hong Kong-maffian till intergalaktiska resor.
Och vad spelar du i helgen? Sjung ut i kommentarsfältet!
Tomas Helenius
”Det skulle vara lätt för mig att säga att jag inte hittar hem, men det gör jag; tror jag” hoppas jag att Bob bund spelar live på lördag. Själv får jag svårt att hinna spela något i helgen eftersom gäst och... ja, Bob hund. Men kanske lite Valheim kan klämmas in.
Mikael Berg
Tompa ska se på Bob hund och då blev jag såklart sugen på ett återbesök i... Sleeping Dogs. Dags att klä sig i rollen som Wei Shen igen!
Mike Stranéus
Vem är den där Bob? Och vems hund är han? Själv är jag nyfiken på No Man's Sky på Switch 2. Ett helt universum. I handen.
Jonny Myrén
Slutet närmar sig i Star Wars Outlaws, och därefter lär det bli MGS 3: Snake Eater-remaken.
Fredrik Eriksson
Bob? Hund? Nä, med Kajsa katt i knät blir det Horizon Forbidden West.
Johan Lorentzon
Skräck eller spioneri, eller båda. Varvar detta med lite Mario Kart.
Jonas Vågström
Jag kommer att fortsätta leka mafioso tillsammans med Tommy Angelo i Mafia: Definitive Edition. Sen är jag lite sugen på att ta mig an Star Wars Outlaws ordentligt, både inspirerad av Jonny och för att jag till slut sett säsong två av Andor. Finns påpassligt nog till reapris på Steam så vi får se vad som händer!
Johan Olander
Sötebrödsdagarna är över och egentiden har bytts ut mot att sjunga barnversioner av Bathory-låtar, men om allt vill sig väl fortsätter jag min kamp mot Mordors styrkor i Tales from the Age of Man.
Joakim Kilman
Det blir nog att spela lite lastgamla spel för att komma i rätt sinnesstämning för att prata om spelmediets begynnelse nästa vecka. Jag är också sugen på att återvända till psykedeliska The Voids liminala rum. Annars finns ju nyversionen av MGS3 där. Klart man är nyfiken på den också.