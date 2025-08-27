"Sötebrödsdagarna är över" säger en nybliven far och nynnar Bathory-vaggvisor istället för att spela. En mer erfaren far lämnar barn (och spelande) hemma för annan musik. Tur då att övriga redaktionen täcker upp: de spelar allt från Hong Kong-maffian till intergalaktiska resor.

Tomas Helenius

”Det skulle vara lätt för mig att säga att jag inte hittar hem, men det gör jag; tror jag” hoppas jag att Bob bund spelar live på lördag. Själv får jag svårt att hinna spela något i helgen eftersom gäst och... ja, Bob hund. Men kanske lite Valheim kan klämmas in.

Mikael Berg

Tompa ska se på Bob hund och då blev jag såklart sugen på ett återbesök i... Sleeping Dogs. Dags att klä sig i rollen som Wei Shen igen!

Mike Stranéus

Vem är den där Bob? Och vems hund är han? Själv är jag nyfiken på No Man's Sky på Switch 2. Ett helt universum. I handen.

Jonny Myrén

Slutet närmar sig i Star Wars Outlaws, och därefter lär det bli MGS 3: Snake Eater-remaken.

Fredrik Eriksson

Bob? Hund? Nä, med Kajsa katt i knät blir det Horizon Forbidden West.

Johan Lorentzon

Skräck eller spioneri, eller båda. Varvar detta med lite Mario Kart.

Jonas Vågström

Jag kommer att fortsätta leka mafioso tillsammans med Tommy Angelo i Mafia: Definitive Edition. Sen är jag lite sugen på att ta mig an Star Wars Outlaws ordentligt, både inspirerad av Jonny och för att jag till slut sett säsong två av Andor. Finns påpassligt nog till reapris på Steam så vi får se vad som händer!

Johan Olander

Sötebrödsdagarna är över och egentiden har bytts ut mot att sjunga barnversioner av Bathory-låtar, men om allt vill sig väl fortsätter jag min kamp mot Mordors styrkor i Tales from the Age of Man.