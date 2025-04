Efter en lika snabb som innehållsrik tripp till Paris där vi fick möjligheten att testa Switch 2 är det nu dags att summera intrycken av spelen vi testade. Vi hann köra nya Mario Kart, Donkey Kong, Metriod Prime 4 med flera, och här följer våra första tankar om dem.

Missa inte videon med summeringen av eventet eller artikeln med de första tankarna om konsolen. Men nu är det alltså dags att prata spelen.

Mario Kart World

Släpps: 5 juni

Det behövs inte någon särskilt lång stund bakom ratten för att vi skulle kunna dra några givna slut: Mario Kart är fortfarande Mario Kart och Mario Kart är lika med spelglädje. Ljuvligt flyt, tjusig grafik och otroligt mycket charm ramar in helhetsupplevelsen. Lägg till flera nya karaktärer (där jag håller kossan Cow högst) olika outfits, mängder med fordon och spelfesten är given. Magnetvägarna, som i min mening förekom till leda i det förra spelet, lyser med sin frånvaro. Istället verkar gravitationen fungera som vi är vana vid, men förutom att bränna runt på backen kommer vi också att få sladda runt efter rör, sväva genom luften, dundra fram längs väggar eller ovanpå vatten. För så fort karossen landar i ett vattendrag förvandlas den till nån sorts vattenskoter.

Demonstrationen vi tog del av begränsades till mer regelrätta Grand Prix-race och även om banorna upplevdes mer vidsträckta hade vi ingen möjlighet att utforska den utlovade öppna världen. Min prognos är att Mario Kart World nog kommer bli lika självklart på Switch 2 som Mario Kart 8 Deluxe var till föregångaren. Om racingkalaset motiverar en prislapp som är klart högre än genomsnittet får vi vänta med att avgöra tills releasen, och Mario Kart World är faktiskt det enda förstapartsspelet som släpps samtidigt som konsolen 5 juni.

Donkey Kong Bananza

Släpps: 17 juli

Nintendos goaste gorilla är äntligen tillbaka – flamsigare än någonsin med både ny design och nytt spel. Donkey Kongs nya äventyr tar oss till en osannolikt färgglad värld där det mesta kan demoleras. Demonstrationen vi fick ta oss an kom i två delar: en från spelets inledning och sedan en sektion längre in i handlingen. Huvudberättelsen verkar kretsa kring den nya ön Ingot Isle som är fylld med guld och andra sällsynta mineraler, bland annat det mystiska och kraftfulla ämnet “Banadium” som påpassligt nog också återfinns i bananklaseformade ansamlingar. Det verkar vara just den gulglimmande bergarten som lockat vår bredaxlade protagonist till platsen och med ett par rediga apnävar är alla hackor överflödiga. De mesta av omgivningarna är förstörbara och snabba svingar förvandlar bumlingar till grus.

Kontrollerna är högst intuitiva: Y-knappen måttar slag framåt; X upp i skyn och B rakt ner. Hoppandet sköts med A och Donkey Kong klättrar utan vidare upp längs de flesta väggar. Lägg därtill förmågan att kunna slita loss stora klippblock varhelst du står, och sedan kan kastas, svingas runt som tillhygge eller surfas på, och du har en hel arsenal med valmöjligheter som alla leder till total förödelse.

Den första delen av provspelningen får ett abrupt slut när ett gäng mystiska typer lyckas trycka ner Ingot Isle i jordskorpan och det är sedan där nere som resten av äventyret utspelar sig. Steget från djupa djungler till underjordiska biosfärer kan verka långsökt, men med tanke på att hisnande färder medelst gruvvagnar sedan länge varit ett givet inslag i de flesta Kong-titlar känns ett djupdyk i grott-temat bara naturligt. Den andra sekvensen vi fick prova tog plats ner i den väldigt kulörta underjorden och det verkar finnas en hel del spännande att upptäcka där nere. Att krossa sig fram genom terrängen är väldigt spektakulärt och flytet hämmades inte av all förstörelse. Personligen har jag väntat på nästa Donkey Kong-spel i 3d sedan Donkey Kong 64, och det är med stor glädje jag kan konstatera att mina första intryck är oerhört goda. Alla som känner sig hågade på lite ap-action får tyvärr sansa sig en aning – spelet släpps inte förrän den 17 juli.

Metroid Prime 4: Beyond

Släpps: 2025

Metroid Prime 4: Beyond är lite av ett unikum. Det är inte ett renodlat Switch 2-spel, då det släpps också till Switch. Men samtidigt är det en av få titlar som utnyttjar den nya hårdvaran mest – både vad gäller kontrollmetoder och generellt flyt.

Samus senaste äventyr bjuder på riktigt tjusig grafik och sjuk följsamhet. Enligt Nintendos personal på plats rullade demonstrationen i hela 120 fps med en upplösning på 1080p, och estetiken som etablerades i 2002 års Metroid Prime har aldrig sett mer imponerande ut. På förhand har jag avskrivit möjligheten att använda en joycon som mus till att vara en ren gimmick, men i Beyond fungerar det förvånansvärt bra. Med en joycon i varje hand växlar man enkelt mellan traditionell gamepad-styrning och musstyrning genom att ställa ner den högra på högkant på en yta framför sig. Detta underlättar precisionsskyttet betydligt och var nästan nödvändigt att ta till i en bosstrid. Jag fruktade också att joycon på högkant som mus skulle vara för smal och orsaka kramp i underarmen. Men för att man skulle komma åt och trycka på alla knappar gled den liksom naturligt längre ut i handen, något som resulterade i ett ovant men ändå naturligt grepp. Fortfarande lite främmande, men hanterbart.

Annars rör sig Samus precis som man förväntar sig. Morphball-förmågan finns där, dubbelhoppet likaså och armkanonen känns väldigt bekant. Tyvärr var de utannonserade psykiska krafterna som äventyret ska bjuda på inte något vi fick bekanta oss närmare med. Hoppet har också tänts för en engagerande berättelse. Demonstrationen utspelade sig på en rymdbas och jag uppskattade att se hur Samus interagerade med mänskliga karaktärer. Efter att nyligen ha spelat igenom Metroid Prime Remastered blev jag rätt less på alla märkliga kryp och rymdpirater så jag hoppas på en större variation av såväl vänner som fiender. Tråkigt nog finns det ännu inget utannonserat släppdatum, men vi kan åtminstone förvänta oss att återse Samus innan året är slut.

Super Mario Party Jamboree

Släpps: 24 juli

På plats fanns flera stationer som visade upp nya minispel till Switch 2-versionen av Super Mario Party Jamboree. Samtliga byggde på olika sätt att utnyttja den nya muskontrollen samt tillägget Jamboree TV som förlitar sig på det nyligen utannonserade kameratillbehöret.

Med en joycon var fick vi parvis tävla i att sortera brev, bygga högst torn av klossar och leksaker, spreja och skaka med sprayburkar, guida förskräckta Toads genom en elektrifierad labyrint och lira Mario-gängets svar på air-hockey. Av dessa upplevde jag att det sistnämnda fungerade bäst och kändes mest naturligt, det skulle inte förvåna mig om detta blir en fristående titel på något vis.

Under minispelen visade också kontrollernas inbyggda skakfunktion upp sig från sin bästa sida. Vibrationerna lyckades förträffligt med att imitera både stålkulorna i sprayburkarna och klonket när man träffade air-hockeypucken. Jamboree TV var aningen mer kaotiskt. I ett spelläge regnade det ner goombas över skärmen och filmade av den nya kameran fick spelarna sedan positionera sig själva på skärmen för att kunna fånga och balansera dem ovanpå sina huvuden. En annan utmaning förlitade sig på konsolens inbyggda mikrofon och att skrika så högt som möjligt. Just detta minispel hördes över hela eventet och bor du i en lägenhet finns nog risken att grannarna börjar klaga, alternativt blir lite oroliga. Men nog låter det party.

Drag x Drive

Släpps: i sommar

Ett Rocket League-liknande multiplayer-spel där du kör... rullstolsbasket?! Hand upp alla som hade gissat det! Tanken är att demonstrera musstyrningen (spelet styrs med en "mus" i varje hand), och kontrollmässigt funkar det rätt bra. Skjut kontrollerna framåt för att få fart framåt, samma rörelse som med vanlig rullstol. Lyft ena armen för att sikta och tryck iväg den för att skjuta, eller tryck in L och R samtidigt för att passa. Det känns naturligt och begripligt, men kommer krävas några matcher att få in i muskelminnet när det stökar till sig under korgen. Man krockar nämligen med motståndaren för att den ska tappa bollen, och den plockas sen upp (automatiskt) av den första som kör in i den.

Den utsökta feedbacken i kontrollerna gör sig åter påmind: de låter och vibrerar när ekipaget rullar, och förstärker intrycken från ljud och bild påtagligt när man krockar. Välkommen hjälp i ett spel som om jag ska vara ärlig känns rätt så tunt. 3 mot 3-basket i rätt platta miljöer känns väldigt mycket demospel, något som borde ingå i en spelsamling modell Switch 2 Sports. Men det ser ut att släppas fristående. En snäll prislapp kan behövas, känns det som.

Det hänger på exklusiviteterna

På plats i Paris fanns också en radda med tredjepartstitlar och Cyberpunk 2077 var en av dessa. Även om det var imponerande att se CD Project Reds framtidsdystopi på hårdvara signerad Nintendo blev vi knappast blåsta av stolarna. Spelet rullade i två lägen men aldrig snabbare än 40 fps. Det flöt bättre i dockat läge än handhållet.

Därmed kan vi väl fastslå att Switch 2 inte kommer att vara förstahandsvalet för spel som släpps till flera format. Nintendos nya konsol kommer helt klart att få ett digert utbud av spel från tredje part, långt fler än sin föregångare. Men för de konsumenter som redan har flera konsoler eller pc, är det ju de exklusiva titlarna som lockar mest. Baserat på vad vi fått se hittills kommer det finnas flera fina förstapartstitlar att avnjuta, och fler är på gång. Men frågan är väl om det räcker för att folk ska välja att investera i ny hårdvara som bevisligen är dyrare än vad många hade hoppats.