Under senaste Nintendo Direct så fick vi en trailer på Final Fantasy 7 Remake Intergrated som kommer släppas till Switch 2. Detta är ju första delen i remake-trilogin av Final Fantasy 7. Den andra delen släpptes 2024 exklusivt till PS5 under namnet Final Fantasy 7 Rebirth.

Square Enix berättar nu att hela trilogin är planerad att släppas på Switch 2, men även Xbox Series och Pc:

Final Fantasy VII Remake Intergrade arrives on Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S and Xbox on PC on January 22, 2026. That’s not all, the remake trilogy will also be making its way to Switch 2, Xbox Series X|S and Xbox on PC as well as PlayStation 5, Steam and Epic Games Store!

Det hade väl varit konstigt att bara släppa en eller två delar av en trilogi och skippa sista. Men nu har vi det i alla fall svart på vitt att andra plattformar också får resterande delar. Datum är dock ännu oklart.