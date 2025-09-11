Under fredagens Nintendo Direct så visade Square Enix upp en remake av Dragon Quest 7: Fragments of the Forgotten Past. Originalet släppts på Playstation 1 och var ett vackert pixeläventyr. I remaken kommer vi få en helt omgjord version i 3d med lite andra förändringar som ska göra spelupplevelse bättre för den nya generationen.

Dragon Quest 7 anses var en höjdpunkt i serien och var länge en av de bäst säljande PS1-spelen i Japan. Spelet har faktiskt gjorts om tidigare till 3DS i 3d, men denna gång får vi en version som är ombyggd från grunden för denna generationens konsoler.

Takeshi Ichikawa säger så här om remaken i ett blogg-inlägg:

"Dragon Quest 7 Reimagined is a new version of Dragon Quest 7 that has been rebuilt from the ground up for modern audiences," "When we decided to remake Dragon Quest 7, we thought deeply about the visual direction. We wanted audiences worldwide, not just in Japan, to grow fond of the charming characters designed by Akira Toriyama.” "So, in order to depict the depth and feel of Dragon Quest 7's story more vividly, we took on a new challenge for the Dragon Quest series: employing a hand-crafted art style and developing in-game environments that resembles dioramas."

Dragon Quest 7 reimagined släpps till Switch ½, Xbox Series, PS5 och PC den 5:e februari.