Alla med en Playstation 5 eller då kanske mest troligt en innestående beställning på en, och en backlog av titlar från rekordåren som föregick generationsskiftet, bryr sig säkerligen mycket om hur dessa spel kommer att rulla på den nya konsolen. Kommer det next gen-uppdateringar? Får jag bättre prestanda oavsett? Grafikmagikerna på Digital Foundry fortsätter sin odyssé över de tongivande last gen-titlarna, och på tur står nu PS-exklusiva Days Gone.

I en ny video analyserar de hur spelet står sig efter den utlovade uppdateringen, och kommer till slutsatsen att spelet verkligen drar nytta av krafttilskottet som PS5 kan ge. Med några få dippar håller till exempel spelet nu stadiga 60fps jämfört med 30 på PS4 – man undersöker till och med hur maskinen hanterar upp till 300 odöda som jagar dig över skärmen, mitt bland explosioner och lemmar som flyger.