Grattis på 21-årsdagen, Playstation 2!

Den 4 mars år 2000 lanserade Sony sin andra stationära konsol i hemlandet Japan (svensk premiär i november samma år). När den pensionerades tretton år senare (!) hade den sålts i över 155 miljoner exemplar. Överlägset mest bland stationära konsoler i spelhistorien, och om bärbart får vara med i matchen är det bara Nintendo DS som kommer nära.

Kratos var lite oskarpare på PS2-tiden.

Att det släpptes mängder med högkvalitativa spel bidrog förstås till PS2:ans framgångar. God of War, Gran Turismo 3, Ratchet & Clank, Kingdom Hearts, Guitar Hero, Black, Shadow of the Colossus – och så debutplattformen för GTA 3, Vice City och San Andreas.

Vilka är dina bästa spelminnen från Playstation 2-eran?