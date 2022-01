Förra veckan meddelade den populära röstskådespelaren Troy Baker – Joel i The Last of Us, Booker DeWitt i Bioshock Infinite m.fl. – att han ställer sig bakom NFT-företaget Voiceverse NFT, som planerar att sälja rättigheterna till olika röster, som köparna sedan kan använda tillsammans med en AI-lösning för att få material uppläst med rösten ifråga.

Han avslutade kungörandet med att man "antingen kan skapa eller hata", och det hela fick givetvis ett rätt kyligt mottagande. Han bad sedermera om ursäkt, men nu har satsningen fått ännu mer dålig publicitet. Det har nämligen visat sig att Voiceverse NFT har tagit en av sina röster från en gratis AI-rösttjänst vid namn 15.ai.

Skaparen bakom 15.ai visade upp en loggfil som inkluderar just den text som Voiceverse NFT använder i en video de nu tagit ner, med den enda skillnaden att de gjort rösten ljusare för att undvika att låta exakt som originalet.

Voiceverse NFT har erkänt att de tagit rösten utan att hänvisa till upphovsmannen och skyller på sin marknadsföringsavdelning, men 15.ai-skaparen verkade inte villig att acceptera deras ursäkt.