Witchfire utvecklas av The Vanishing of Ethan Carter-studion The Astronauts och ser riktigt lovande ut. Det är en snabb actionrökare där vi är på jakt efter en häxa och måste kämpa oss förbi horder av fiender. Till vår hjälp har vi en rad olika skjutvapen, men även magier, som vi får se prov på i den senaste trailern för spelet.

Karol Krok förklarar att spelet har lätta och tunga magier, där de förstnämnda är snabba att bränna av och inte kostar särskilt mycket uthållighet. De tunga kostar tar i sin tur längre tid att använda och kan inte nyttjas lika ofta. Ett exempel på en tung magi är en spökklocka man kan tillkalla, och som sedan lamslår fiender upp till tre gånger om man skjuter på den – tajmar man det rätt kan den till och med påverka bitigare fiender.

Magierna faller mestadels under de fyra elementen och kan interagera med varandra på olika sätt. Brinnande fiender tar mer skada medan en blixtattack sammankopplar fiender så att alla tar skada när man attackerar en av dem – kombinera dem för väntat resultat.

Witchfire ska släppas i early access på pc "snart".