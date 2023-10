Volker Wertich är en av skaparna bakom The Settlers och jobbar i dag på ett nytt spel i samma genre vid namn Pioneers of Pagonia – något som kan behövas med tanke på vilken besvikelse The Settlers: New Allies visade sig vara. Precis som utlovat har spelet nu fått en demo, och tanken är sedan att spelet ska släppas i early access i december.

Demon är tillgänglig via Steam och innehåller tre olika kartor att göra sig hemma på. Wertich och Envision Entertainment utlovar djupt stadsbyggande och tusentals detaljerade invånare, och demolängden uppskattas till 3–4 timmar – även om vissa tillbringade dussintals timmar med det alfatest som anordnades tidigare.

Early access börjar den 13 december och väntas pågå i minst sex månader, och under tiden kommer bland annat co-op och underjordisk gruvverksamhet att läggas till. Kartorna är procedurellt genererade, och spelaren har möjlighet att ställa in diverse inställningar för terrängen.