Nästa år fyller The Division 2 fyra år, men Ubisoft visar inga tecken på att överge spelet. Under gårdagen avtäckte de vad som kallas för Project Resolve, som är en uppdateringsplan där de planerar att ta tag i många problem som spelarna påpekat under årens lopp, i syfte att få en bra bas att bygga vidare på i framtiden.

Områden som ska förbättras inkluderar bland annat att fixa tusentals buggar, göra justeringar av PVP och att balansera PVE. Mellan 15 och 18 december kommer ett öppet test att ske på pc, följt av ytterligare ett test i januari och sedan ett skarpt släpp den 6 februari, i samband med att Season 3: Vanguard släpps. Läs mer om ändringarna som ska testas här.

Allt detta har dock lett till att de valt att senarelägga nästa DLC, som nu ska släppas under 2025.

Har man hunnit tröttna på The Division 2 så kan man glädjas åt att svenska Ubisoft Massive jobbar på The Division 3.