2018 års Spyro Reignited Trilogy var första livstecknet på många, många år, men därefter har fem tysta år återigen passerat. Nu väljer dog det officiella X-kontot för serien att dela ett motto för 2024: "Du måste tro!" Detta ackompanjeras av en lurigt leende Spyro. Det säger i praktiken ingenting – men inlägget har förstås fått många fans att hoppas på ett nytt spel i serien. I så fall det första helt nya på drygt femton år. Det vore också ett sätt att fira drakens år.

Spyro the Dragon-rättigheterna ägs sedan 2008 av Activision (vilket ironiskt nog var då det senaste nya spelet släpptes: The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon). Det finns kanske skäl att tro på en nystart då Bobby Kotick tackat för sig och Activision numer är en del av Xbox Game Studios.

Den en gång Playstation-utgivna serien kan rentav bli en Xbox-exklusiv historia. Vi får väl se.

Detta skulle kunna betyda ett nytt spel, men också ingenting alls. Som Spyro-fan är det ganska enkelt att gå ut med låga förväntningar. Men drömma kan man och det är trots allt drakens år.

Och: "Du måste tro!"