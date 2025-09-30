Andrzej Sapkowski, författaren bakom Witcher-böckerna (som definitivt inte har något med spelen att göra) väljer att regna på den parad av Witcher-skolor som finns i spelen. Sju stycken är de: Wolf, Cat, Griffin, Bear, Viper, Manticore och Crane. Under en frågestund via Reddit lyfter han fram en mening som på "mystiskt" sätt hittade in novellsamlingen Den sista önskningen.

"School of the Wolf" är vad Sapkowski syftar på. En mening han totalt vände ryggen.

Jag ansåg senare att det inte var värt att utveckla och berättarmässigt felaktigt, till och med skadligt för handlingen.

Han har därefter aldrig refererat till "några Witcher-Gryffindors eller -Slytherins igen". Spelen från CD Projekt är en annan femma. Där ryms som sagt sju skolor. "Onödigt", menar Sapkowski.

Särskilt folk inom spelbranschen har klamrat sig fast vid idén med en anmärkningsvärd envishet och har på ett förunderligt sätt mångfaldigat dessa "Witcher-skolor". Fullständigt onödigt.

Från första Witcher 4-teasern.

I Witcher-spelen bär witchers medaljonger för att visa vilken skola de kommer ifrån. Just en sådan såg vi i den allra första teasern till det som skulle bli The Witcher 4. Spelen och böckerna har bevisligen tagit olika vägar, och författaren bakom grundmaterialet har definitivt åsikter om CD Projekts beslut.

Sapkowski släppte en ny Witcher-roman i fjol.