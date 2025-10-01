Betatestning av Call of Duty: Black Ops 7 hann knappt rulla igång innan det började dyka upp videor med påstådda fuskare, rapporterar Eurogamer. Det finns videor med välkända fusk som aimbots och wallhacks, till exempel den här.

Det här skaver eftersom utvecklarna slagit på stora antifusk-trumman: betan och fulla spelet kräver både Secure Boot och TPM 2.0 av Windows-spelare, med avsikten att försvåra för fuskare. Det nya skyddet Riccochet Anti-Cheat ska dock inte vara aktivt i betan utan dyka upp först i fullversionen, skriver Eurogamer. Treyarch kommenterade klippet med att spelaren i fråga har bannats.

Tidigare iv veckan sa Activision att man förväntade sig fuskare i betan, och att det var "exakt vad vi vill" för att testa de nya antifusknyheterna. Men särskilt bra reklam är fuskarna inte i nuläget.

Även konkurrenten Battlefield 6 har slagit på stora trumman angående skydd mot fuskare, och där krävs också TPM 2.0 och Secure Boot. Icke desto mindre kom rapporter om fuskare under betan i augusti, och även där sa utvecklarna att det funkade som test av systemet.

Black Ops 7 släpps den 14 november, och Battlefield 6 om exakt en vecka – den 10 oktober.