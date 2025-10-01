Efter två generösa betahelger i augusti hann många skaffa sig en uppfattning om Battlefield 6. Åsikterna var många och varierade vilt, och handlade om allt från banstorlek och tempo till att det luktade uppryckning från förra spelet.

Med drygt en vecka tills det släpp är frågan – vilket snittbetyg får Battlefield 6 på Opencritic? Berätta vad du tror och varför du tror det!

Missa inte heller att gissa snittbetyget från kritikerna i FZ High Score. BF6 finns med som en del i femte säsongen som började igår och pågår oktober ut.