Heroes of Might and Magic: Olden Era

Det är en rejäl utmaning Unfozen tar sig an när de återupplivar Heroes of Might and Magic. De tre första delarnna i serien anses av många vara de bästa strategispelen i historien. De uuppföljare som kommit har inte riktigt levt upp till förväntningarna.

"De bästa strategispelen i historien"

Trots att serien vilat i många år kan Unfrozen inte bara vandra in och sätta sig på den gamla HOMM-tronen. Under dessa tysta år har slottets torn fått svenska flaggor och på tronen sitter Songs of Conquest bekvämt som legitim härskare. Det finns därför en rejäl press på Unfrozen att leverera när de nu ska blåsa liv i varumärket igen.

Jag har fått chansen att provsmaka en liten tårtbit från den nya HOMM-kakan, och fått mig en känsla av hur det slutliga bakverket kommer att smaka och se ut. Blir det en välsmakande bakverk eller ren pankaka?

I den version Unfrozen låtit mig testa finns en tutorial och sen möjlighet att spela quickplay. I det senare finns tre lägen, men tyvärr inget multiplayer. Ett är ett arena läge där jag bara behöver koncentrera mig på striderna. Jag får välja en hjälte och trupper för att sen ställas mot en datorstyrd spelare som gjort samma sak. Det blir lite som ett digitalt schack där matcherna går snabbt, och är ett perfekt sätt att döda lite tid när man väntar på att pastan ska koka. De andra två lägena är mer traditionella där jag bygger mitt slott, ränner runt på en karta och samlar resurser för att sen gå i fältslag och rasera motståndarnas borgar. I ena läget är jag begränsad till en hjälte (vilket snabbar upp spelet) och det andra är en helt vanlig HOMM-match där jag kan rekrytera nya hjältar med allt vad det innebär. Dessa matcher kan ta allt från 30 minuter till flera timmar beroende på vem jag spelar mot.

Det syns att utvecklarna är HOMM-fans och Olden Era känns väldigt mycket som Heroes of Might and Magic 3. Allt från hur slagfälten känns till de färgglada kartorna och animationerna har en genuin HOMM-känsla. Musiken är helt ny men ger mig ändå nostalgiska rysningar längs ryggraden då den har samma ton och stil.

"Det syns att utvecklarna är HOMM-fans"

Tillgängliga lag är Temple, Necropolis, Dungeon och Schism. De olika lagen är ganska självförklarande och vi har sett variationer av dem i andra HOMM-spel. Temple är riddarlaget medan Necropolis är det odödas gäng och Dungeon har rikets alla grottkrälare samlade. Det lag som sticker ut är Schism som tar inspiration från H.P Lovecraft med monsterbläckfiskar och andra konstigheter.

Spelmässigt håller sig Olden Era väldigt nära seriens tidigare delar. På kartan samlar jag resurser, tar över gruvor och bygger mitt slott. Mina hjältar levlar i takt med striderna och kan även plocka upp utrustning som ger indirekt hjälp på slagfältet i form av extra stats. Slagfältet är klassiskt HOMM-platt och liknar mer ett schackbräde än just ett slagfält. Trupperna representeras av en figur och en siffra som berättar hur många av dem jag har kvar. Det finns små hinder som stenar och pinnar men inga höjdskillnader som i Songs of Conquest. Variabler som att få bonus när man attackerar en fiende i ryggen finns inte heller, så striderna är därför väldigt lätta att förstå. Hjältarna står i bakgrunden och kan slunga formler med sina magiböcker, men annars är de inte själva aktiva i striderna. Unfrozen har skalat tillbaka, tittat på vad som är seriens grundstenar och undvikit att försöka introducera några större nyare spelmekaniker.

"Min iskalla kaffekopp skvallrar om hur länge jag spelat"

Olden Era kittlar mina Heroes of Might and Magic-nerver på ett rätt skönt sätt, men samtidigt känns det väldigt avskalat. Det fångar dock samma "Bara ett drag till"-känsla som åldringarna, och min iskalla kaffekopp skvallrar om hur länge jag spelat. Det här smakprovet är bara en smula av helheten, men jag kan ändå tycka att balansen mellan lagen redan nu känns bra. Den enda kritik jag egentligen har är att Unfrozen spelar lite väl säkra kort – aningen mer innovation hade varit roligt.

Samtidigt är Olden Era en nostalgitripp som får håren i nacken att resa sig av välbehag. Jag skulle vilja kunna spola tllbaka tiden till när jag körde hot-seat med mina barndomskompisar i pojkrummet på Rödäng. Vi skulle alla ha älskat att tillbringa hela nätterna med Olden Era på skärmarna och proppa oss fulla med Polly. Olden Era flirtar ivrigt med den äldre generationen, men frågan är om den nya är lika lättflirtade?

Fotnot: Heroes of Might and Magic: Olden Era släpps till pc. Early access-släpp 2025 har det sagts.