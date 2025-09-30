Xbox Game Pass kostar numera 285 kronor i månaden, en rejäl höjning från 185 kronor.

Mer och mindre aktuella releaser på Game Pass.

Med höjningen kommer löften om förbättringar. 75 dag ett-releaser per år utlovas. Däribland kommande Call of Duty: Black Ops 7, High on Life 2, Keeper, Ninja Gaiden 4 och The Outer Worlds 2, skriver man på Xbox Wire. Andra nyheter för Ultimate-nivån: Cloud Gaming kliver ut sin beta och boostas till 1440p, Fortnite Crew läggs på i november och Ubisoft+ Classic finns från i dag – med en rad nya spel. Man frestar med att Ultimate-folket via Rewards kan tjäna in motsvarande 100 dollar per år som kan användas i Xbox-shoppen, för att till exempel köpa spel eller DLC. Rewards-poäng kan däremot inte längre användas för att prenumerera på Game Pass.

Pc "only" får också höjt pris: 160 kronor per månad.

Game Pass Core blir Game Pass Essential (95 kronor per månad), och existerande medlemmar flyttas över. Drygt 50 spel på pc, konsol och i molnet gäller. Mellannivån, Premium (tidigare Standard), kostar 145 kronor i månaden. Över 200 spel utlovas och nyproducerade Xbox Game Studios-titlar läggs till inom ett år efter release. De lägre nivåerna behåller prislapparna.