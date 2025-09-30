Med Penumbra, Amnesia och Soma har skånska Frictional Games mutat in ett alldeles eget område i skräckgenren. Och nu är frågan om de fortsätter på samma väg med sitt nästa spel. En första antydan har släppts.

Den kommer i form av en teaser-trailer med 42 sekunders stillsamma klipp från vad man kallar "Frictional next project", och nog ser det ut att behålla den mörka, hotfulla stilen. För något år sedan antydde företagets kreativa drivkraft Fredrik Olsson att man jobbar på ett större projekt i stil med SOMA. Men i en annan intervju sa man sig fundera på att göra något mindre skräckartat i framtida spel. Så vi får se vad som är på gång.