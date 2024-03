Under gårdagen släppte Paradox ytterligare ett storskaligt strategispel, utvecklat av C Prompt Games. Det heter Millennia och påminner vid första anblick om Civilization, även om många inte tycker att likheterna är sådär överväldigande många under ytan.

Recensioner och användaromdömen har börjat trilla in, och inledningsvis ser det inte sådär jättebra ut. På Opencritic ligger det samlade betyget på 60/100, och endast 29 procent av recensenterna rekommenderar spelet. På Steam ser det mer eller mindre likadant ut, med 60 procent positiva omdömen och därmed ett "Blandat" betyg.

Det ska dock sägas att många främst är upprörda över att spelet listar "Online-PVP" på Steam-sidan, trots att det i dagsläget bara finns en "hotseat"-funktion som tvingar spelare att trilskas med port-forwarding eller Hamachi för att den ska funka, eftersom det inte finns några servrar, bara P2P. Faktiska servrar ska läggas till i framtiden.