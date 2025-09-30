Skull and Bones var enligt egen Ubi-utsago världens första AAAA-spel. Devolver, å sin sida, är ute och vevar om att GTA VI blir det första AAAAA-spelet (via IGN). Min kommentar på det: "Aaaaaa(rgh)". Inte för att jag inte håller med Devolver-grundaren Nigel Lowrie. Poäng finns:

Helt enkelt större än allt annat, både i spelets omfattning och skala och i den kulturella påverkan det har samt den uppmärksamhet det kräver.

Något kvadruppel-A-spel går väl an. Kanske till och med en kvintuppel-A-titel som GTA VI. Jag kan ändå inte skaka av mig känslan av att världen behöver färre, inte fler, A:n. I alla fall en större variation. Fler A är lika med stora team, stora risker, lång utvecklingstid och rimligtvis mindre kreativitet. När du satsar fantasiljoner på en titel är det inte läge att spela ett högt spel.

Tompa har berört ämnet. Är du ute efter nyskapande spel är det inte storbolagen vi ska vända oss till. De ger oss fredagstacos medan indiekreatörer satsar på nya kryddor och osannolika smakkombinationer. Tacos är gott. Jag kan samtidigt inte skaka av mig känslan av att AAA(+) är ett slöseri av den enorma talang som storbolagen sitter på.

Titta bara på Ghost of Yōtei-aktuella Sucker Punch. Under drygt ett decennium gav de oss Sly Raccoon-trilogin och en rad Infamous-titlar. Totalt åtta releaser. Mellan åren 2015-2025 landar vi i två spelsläpp. Två! Ghost of Tsushima och Ghost of Yōtei. En ny spelvärld visserligen, men en som knappast är en smältdegel av nya idéer. Tvåan, Yōtei, är mer slipad men också en tydlig uppföljare, enligt recensionerna. Fredagstacosen levererar det den ska.

Samtidigt är det något som skaver när tacomys blir allt som står på menyn.

Nästa Sucker Punch-spel kommer kanske... 2030. Varför inte sticka emellan med ett AA-spel?

Det känns lite som att storbolagen är fast i ett AAA-ekorrhjul. Hjulet snurrar snabbare och snabbare, blir dyrare att hålla i drift, och tar längre tid. Sådant måste sätta sig på kreativiteten. Om något borde jättarna unna sig färre A:n och inte fler.

2001, 2002 och 2004 levererades GTA III, GTA: Vice City och GTA: San Andreas. Boom, boom samt boom. Tre giganter men också en tid då vi fick se fler satsningar från Rockstar. Spel som Manhunt, The Warriors, Bully och Table Tennis rymdes när GTA inte åt upp alla resurser. När GTA VI (förhoppningsvis) släpps i maj nästa år har det gått åtta år sedan studions senaste spel, Red Dead Redemption 2, som i sin tur släpptes fem år efter GTA V. Vi kan nog se oss om i stjärnorna efter projekt à la Bully innan Red Dead 3 (bortåt 2030? 2032? Vem vet!).

Det är godtyckligt att skilja AA från AAA. Det finns inga lagar och regler som tydligt klargör vad som är vad. Men till AA-skråt kan man möjligen räkna A Plague Tale-spelen, Sifu, Banishers: Ghosts of New Eden och Hellblade. Begreppet är ganska brett men jag är fullständigt övertygad om att jättarna har mycket att hämta i mindre satsningar. Det hade piggat upp om CD Projekt gjorde fler spel i Thronebreakers anda (det kan vi glömma) eller om Rockstar fick pingpong-feeling igen.

Jag vill inte ha en värld utan GTA VI eller Ghost of Yōtei. Längtan är stor! Jag tror dock att även de här spelen skulle ha mycket att vinna på kreatörer som pustade ut och lekte med AA mellan enorma miljardsatsningar. Men ekorrhjulet snurrar obevekligen på. Lycka till med att stoppa det.