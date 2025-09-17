Borderlands 4 är här, och kräver sin hårdvara.

Dags för lite välförtjänt vila. Dags att chilla. Dags för... spelhelg! Även om hösten är officiellt utanför så blir spelhösten allt hetare. Rykande färska från veckan är både Dying Light: The Beast och Borderlands 4. Sen har vi ju backloggen: alltid aktuell, aldrig tom. Det lutar åt ännu en fin spelhelg.

Vad ska du spela?

Fredrik Eriksson

Efter drygt 200 timmar är Horizon-resan i mål. På tiden. Nu fortsätter A-Z-resan, med Immortality. Någon timme in och jag är redan fascinerad.

Jonny Myrén

Jag fortsätter att åla runt i skogen i rollen som Snake (Snaaaaake?!) och svära lite varje gång nästa tio minuter långa mellansekvens rullar igång. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, alltså.

Tomas Helenius

Nya Skate lockar: glida runt och låtsas förstå begrepp som "Ollie north" och "Pop shove-it", och samtidigt ducka mikrotransaktionerna.

Mike Stranéus

Mjukar upp mina ninja-skills med Shinobi: Art of Vengeance. Som hitills är ett otroligt underhållande spel.

Mikael Berg

Jag har några betrodda favoriter i Football Manager och Total War: Warhammer 3, och eftersom det närmsta man kommer en korsning av dessa titlar är Blood Bowl 2 (vi pratar inte om del tre) så är det precis vad jag ska spela i helgen.

Joakim Kilman

Jag fick för mig att jag vill spela lite Commodore 64-spel i helgen. Usagi Yojimbo, Skool Daze, Barbarian, det bisarra Friday the 13th-spelet, kanske? Vi får se.

Johan Lorentzon

Det blir zombier i nyaste Dying Light och sen ska jag lira Super Mario Galaxy.

Jonas Vågström

Jag fortsätter att äventyra i Ghost of Yōtei samtidigt som det spelas hemligheter för fulla muggar – recensioner kommer!