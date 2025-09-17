Dags för lite välförtjänt vila. Dags att chilla. Dags för... spelhelg! Även om hösten är officiellt utanför så blir spelhösten allt hetare. Rykande färska från veckan är både Dying Light: The Beast och Borderlands 4. Sen har vi ju backloggen: alltid aktuell, aldrig tom. Det lutar åt ännu en fin spelhelg.
Vad ska du spela?
Fredrik Eriksson
Efter drygt 200 timmar är Horizon-resan i mål. På tiden. Nu fortsätter A-Z-resan, med Immortality. Någon timme in och jag är redan fascinerad.
Jonny Myrén
Jag fortsätter att åla runt i skogen i rollen som Snake (Snaaaaake?!) och svära lite varje gång nästa tio minuter långa mellansekvens rullar igång. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, alltså.
Tomas Helenius
Nya Skate lockar: glida runt och låtsas förstå begrepp som "Ollie north" och "Pop shove-it", och samtidigt ducka mikrotransaktionerna.
Mike Stranéus
Mjukar upp mina ninja-skills med Shinobi: Art of Vengeance. Som hitills är ett otroligt underhållande spel.
Mikael Berg
Jag har några betrodda favoriter i Football Manager och Total War: Warhammer 3, och eftersom det närmsta man kommer en korsning av dessa titlar är Blood Bowl 2 (vi pratar inte om del tre) så är det precis vad jag ska spela i helgen.
Joakim Kilman
Jag fick för mig att jag vill spela lite Commodore 64-spel i helgen. Usagi Yojimbo, Skool Daze, Barbarian, det bisarra Friday the 13th-spelet, kanske? Vi får se.
Johan Lorentzon
Det blir zombier i nyaste Dying Light och sen ska jag lira Super Mario Galaxy.
Jonas Vågström
Jag fortsätter att äventyra i Ghost of Yōtei samtidigt som det spelas hemligheter för fulla muggar – recensioner kommer!