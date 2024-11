Svenska Lavapotion berättade kort efter PC-släppet att deras Heroes of Might and Magic-oftande Songs of Conquest även kommer släpps till konsol. Nu meddelar utvecklarna att spelet har ett releasedatum och det är redan 12:e november.

Songs of Conquest släpptes tidigare i år till PC och MAC. Undertecknad gav spelet det höga betyget 4 av 5 och prisade det som en värdig HOMM-uppföljare. Nästa vecka får vi alltså en konsolrelease till Xbox Series och Playstation 5.