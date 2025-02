Flera tunga spel utgivna av Xbox-lägret är på väg till PS5. Det ser Shuhei Yoshida, tidigare chef för Playstations förstapartsspel, som "en seger" för PS-ägare. Och även ett naturligt steg för Microsoft för att behålla sina kvalificerade utvecklare.

Xbox-Indy ska ducka ormar på PS5.

Yoshida säger i podden Sacret Symbols+ (bakom betalvägg, men sammanfattat av VGC) att det under hans tid som chef för PS-spelen var "en mardröm" att Playstation skulle bli "en minoritetsplattform", eftersom utvecklare skulle försvinna. Vilket skulle göra det "omöjligt att fortsätta first party-utvecklingen". Att då bara släppa spel till den egna plattformen skulle vara "ohållbart". Att Microsoft nu släpper spel till konkurrenten är en konsekvens av att man befinner sig i just den situationen, menar han.

“Looking at the install base of Xbox hardware, it’s kind of natural to understand what they are doing, and it’s pretty straightforward.”

Microsoft redovisar som bekant inte konsolförsäljningen, så det är okänt hur många Xbox Series-konsoler som sålts. Men en färsk analys spår att det bara såldes 3 miljoner i Europa och USA förra året. Totalt tros omkring 30 miljoner Xbox-konsoler ha sålts denna generation. Samtidigt har Sony sålt 75 miljoner PS5:or.

På gång till PS5 är Indiana Jones and the Great Circle, Doom: The Dark Ages och Forza Horizon 5. Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Pentiment och Grounded finns redan, och Xbox-bossen Phil Spencer har antytt att det mesta kan släppas till ungefär allt.