Sony serverar en genomgång av kommande Playstation-spel på onsdag. Över 35 minuter med nyheter och avslöjanden utlovas, och de görs både av tredjepartsutvecklare och av Sonys egna studior.

Det enda spel som nämns vid namn är Saros, nästa titel från de finska Returnal-kodarna Housemarque. Därifrån får vi fem minuters gameplay som kanske gör det lite tydligare vad det är vi har att vänta när det släpps till PS5 nästa år.

Showen rullar igång klockan 23 på onsdag kväll. Spelaren ovan är din vän, alternativt Twitch.