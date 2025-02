Epic har släpp spel gratis till pc varje vecka i flera års tid, och numera finns även mobilspel att hämta utan kostnad. Och där finns nu rollspelsklassikerna Star Wars: Knights of the Old Republic (både ettan och tvåan) att plocka hem.

Spelen är tillgängliga till den 20 mars, både på Android och Ios (det senare bara i Europa). Man listar även ett gäng andra spel, kolla in hela listan här.

Knights of the Old Republic gjordes av Bioware och släpptes nådens år 2003, till hyllningar från kritikerkåren. Tvåan lanserades bara ett och ett halvt år senare, och där stod Obsidian för kodandet. Deras debut, för övrigt.