En PS5-logga har hastigt skymtat förbi på en Starfield-mod (eller creation), och därmed är spekulationerna om en Playstation-release för Bethesda-rollspelet igång.

Loggan skärmdumpades och delades på Resetera, men projektsidan är nu borta. Det spekuleras i att det kan röra sig om någon form av betatestning. Men det kan förstås också röra sig om bluff eller rena felaktigheter, så invänta officiellt besked innan du kränger på dig rymddräkten.

Microsoft har och ska släppa ett gäng spel till PS5. Bland annat Sea of Thieves och Hi-Fi Rush finns ute sen en tid, och inom kort väntar både Forza Horizion 5 (29 april) och Doom: The Dark Ages (15 maj). Även Indiana Jones and the Great Circle ska komma i vår är det sagt, men där har vi inget datum än. Mot bakgrund av de släppen skulle det inte överraska ett dugg om Starfield-spekulationerna stämmer.