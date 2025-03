Det svenska vampyrspelet V Rising meddelar att de nästa månad kommer att lämna version 1.0 bakom sig och istället ringa in 1.1. Den går under namnet Invaders of Oakveil och lägger till en hel del nytt innehåll utan extra kostnad.

Främst har vi den nya regionen Oakveil att se fram emot, som är en skogsmiljö "full av dödliga fiender, nya bossar och mörka magiska tekniker som väntar på att tas i besittning". Man kommer även att kunna bygga en egen arena för strider i sitt slott, och där nyttja tre nya vapen och sju nya magier.

Hela stridssystemet har faktiskt fått sig en renovering vad gäller stats, ombalanserad utrustning och helt omgjorda blodtyper. De lägger dessutom till Fuse- och Reforge-funktioner, så att man kan sammanfoga vapen eller ädelstenar för att få fram just den utrustning man vill ha, snarare än att behöva hoppas på att den ska släppas av fiender.

Invaders of Oakveil släpps den 28 april.