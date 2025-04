This War of Mine var ett lika delar hemskt som trevligt spel där man försökte överleva mitt under ett inbördeskrig. Into the Dead: Our Darkest Days ser ut att bjuda på en liknande upplevelse, men under ett zombieutbrott.

Nu har det släppts i early access, och de inledande omdömena från Steam-spelarna är "Väldigt positiva". Utvecklaren Pikpok tror att det förblir i early access i 12–18 månader och planerar att släppa uppdateringar med nytt innehåll med 4–6 veckors mellanrum.

Den första kommer i maj och lägger till händelser eller fenomen som kan påverka ens skydd, möjlighet att stöta på tidigare kamrater som blivit till zombier, möjlighet att slå upp dörrar i farten och annat.