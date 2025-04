Säsong 4 av The Witcher på Netflix har premiär någon gång sent under 2025, och den största förändringen är så klart att nördkungen Henry Cavill har sagt adjö och att Liam Hemsworth nu axlar rollen som Geralt.

Vi har fått en teaser där Hemsworth rider i en häxkarlig miljö och vänder sig om lite coolt sådär, och nu har det kommit ut en hel radda bilder från inspelningen. De visar bland andra Geralt och Jaskier (Joey Batey), men även Cahir (Eamon Farren), Emiel Regis (Laurence Fishburne) och Milva (Meng’er Zhang). Spana in bilderna här.

Säsong 5 blir alltså den sista i serien och Netflix har lovat att den bjuder på ett tillfredsställande slut.