Sea of Stars är ett trevligt rollspel med fantastisk grafik och musik, men som tyvärr led av lite väl repetitiva strider. Expansionen Throes of the Watchmaker bjuder dock på en ny karaktär och dessutom varsin helt ny klass för de båda huvudkaraktärerna, och med tanke på att den blir gratis om man äger spelet, kan den vara väl värd att spana in.

Nu har vi fått en ny trailer som avslöjar släppdatumet, vilket är den 20 maj. Det blir runt åtta timmars speltid, och utvecklaren Sabotage säger att omfattningen av detta DLC har blivit större än de inledningsvis tänkte sig.

Sabotage höll även i en Twitch-stream där de visade upp mer från expansionen.