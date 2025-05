Det och ser ut som om Sony har pensionerat Little Big Planet-maskoten Sackboy. Playstation-fansen har nämligen upptäckt att han har försvunnit från Playstation Productions intro-kort. Sackboy försvann i samband med att filmversionen av Until Dawn släppts på bio.

Little Big Planet släpptes 2008 till Playstation 3 och spelet har sedan dess fått två uppföljare. Sackboy har under åren även agerat som en maskot till Playstation och förekommit i en rad spel som crossover-material. Spin-off-spelet Sackboy Adventure sålde dock inte så speciellt bra och förra året försvann LBP3 från den digitala Playstation-affären. Dessvärre har vi inte heller hört något om en framtida uppföljare i huvudserien från Media Molecule.

Playstation Productions intro-kort har visat karaktärer från Playstations mest populära spel så som Rachet and Clank, God of War, Helldiver och då även Little Big Planet. Men nu har alltså Sackboy ersatts ondingen från skräckisen Until Dawn.