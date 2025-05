Cd Projekt Red har all anledning att fira, för nu har The Witcher 3 klättrat ytterligare en pinne på listan över världens mest sålda spel. Och det är inte vad som helst som blir nedknuffat, utan Super Mario Bros. till NES, eller "8-bitars" för oss gamlingar.

I sin senaste kvartalsrapport skriver Cd Projekt att spelet nu har sålts 60 miljoner exemplar, vilket inkluderar grundspelet och GOTY-utgåvan, men givetvis inte expansionerna Hearts of Stone och Blood and Wine. Super Mario Bros. har i sin tur sålts i 58 miljoner exemplar.

Ovanför The Witcher 3 på listan är nu Terraria, som ligger på 64 miljoner exemplar, och därefter klassikern The Oregon Trail på 65 miljoner. Därefter är det ett ordentligt kliv till The Sims och dess 70 miljoner sålda exemplar. Allt som allt är The Witcher 3 nu det tolfte bäst säljande spelet genom tiderna.