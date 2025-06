Det ryktas att Hunter Schafer kan få rollen som prinsessan Zelda i Nintendos filmadaption av Legend of Zelda. Hon är också ett favoritval av många Zeldafans på grund av sitt blonda alvlika utseende som påminner väldigt mycket om karaktären i spelet.

Hunter är mest känd för rollerna i The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, Cuckoo och i HBO-serien Euphoria. Hon har själv tidigare uttryckt att det är en ”cool idea” och att hon är ett fan av Zelda-serien.

Zelda-filmen ska enligt officella källor ha premiär 2027. Emligt andra utsagorska det även bli en trilogi av serien. Men som med alla rykten så får man ta dem med en nypa salt tills saker och ting är officiellt bekräftade.

Vad tror ni? Passar Hunter som Zelda?