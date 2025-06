Death Stranding 2: On the Beach släpps senare i månaden och Hideo Kojima passade på att marknadsföra spelet lite under årets Summer Game Fest. Det som visades upp var två nya karaktärer i Lucy och Neil. Kojima avslöjade också att Neil kommer ha en liknande roll som Mads Mikkelsen hade i första spelet.

Death Stranding 2: On the Beach har premiär den 26:e juni och släpps exklusivt till Playstation 5.