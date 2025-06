The Legend of Zelda-filmen skulle haft premiär 26 mars 2027. Nu avslöjar Nintendo att man försenar filmen – men bara en skvätt. 26 mars blir 7 maj, och detta beror på "produktionsskäl". Orden kommer från högsta ort, nämligen producenten och legendaren Shigeru Miyamoto (via X).

Det här är Miyamoto. Av produktionsskäl ändrar vi premiärdatumet för live-actionfilmen om The Legend of Zelda till den 7 maj 2027. Det blir några veckor senare än den tidsplan vi ursprungligen meddelade, och vi kommer att använda den extra tiden för att göra filmen så bra som möjligt. Tack för ert tålamod.

Vi vet försvinnande lite om filmen – Hunter Schafer ryktas dock spela Zelda – men en relativt liten försening talar mot att något dramatiskt tillstött. Wes Ball, som regisserat Maze Runner-trilogin och Kingdom of the Planet of the Apes, kommer sätta sig i regissörsstolen.