2022 sa Jim Ryan att hela tolv live service-spel var på gång. Ryan har sedan dess slutat men live service-satsningen har inte slutat generera rubriker – ofta med negativa tongångar. Helldivers 2 har visserligen gjort succé, men samtidigt har The Last of Us Online skrotats, Concord floppat och kommande Marathon omgärdas av problematik. Detta går hand i hand med rapporter om nedlagda live service-spel som baseras på God of War och Horizon. Kort sagt: Sonys live service-satsning går knackigt.

Man kan tycka att det hade varit klokare för Sony att ha satsat resurserna på det de kan bäst och som genererat stora pengar: episka singleplayer-actionäventyr. Men när Sony-toppen Hermen Hulst intervjuas av Financial Times (tack, Gamesradar) säger han att det inte är fel att misslyckas.

Dock ser han gärna att misslyckandena kommer tidigare och kostar mindre. Därför har man infört "mer rigorösa och frekventa tester". Det är viktigt, menar Hulst, att "ha en mångfald av spelupplevelser och olika gemenskaper". Att live service är en del av planen framgår tydligt.