Co-op-köpttaren Gears of War: Reloaded funkade fint när vi recenserade det på PS5. Men hos Steam Steam-köparna går det inte alls hem: bara 48 procent som tyckt till om spelet ger det tumme upp.

Spelet får skäll för att det inte går att spela två i split-screen, vilket lovades tills helt nyligen på spelets sida i butiken, skriver Gamesradar. I nuläget står ingenting om delad skärm på butikssidan, men i juli stod det så här:

Campaign Co-Op: Crush the Locust threat together through campaign split-screen or online co-op.

Just split-screen hyllades i originalet från 2006, och det finns med i PS5- och Xbox Series-utgåvorna av denna remaster.

Som om inte det vore nog rapporteras flitigt om tekniska problem. En del har drabbats av krascher, andra har haft olika problem efter att ha ställt in grafiken, och för Gamesradar vägrade spelet starta efter att ha följt kravet att koppla det till ett Microsoft-konto. De tog hem spelet på Game Pass istället, och där sägs det fungera ordentligt. Vi får hoppas att utvecklarna är snabba med patcharna.