Som bekant var det en Nintendo Direct i fredags. I sändningen så passade även Nintendo på att fira Marios 40-årsdag. Som ett fint litet paket får vi en kollektion av Super Mario Galaxy-spelen. Första Galaxy släpptes tidigare i 3D All-Stars-kollektionen, men nu släpps den tillsammans med tvåan. Det kommer även släppas två amiibos och en fysisk bok.

Titlarna kommer även vara anpassade för Switch 2 med 4K upplösning i dockat läge och 1080 i handhållet. För de som redan har ettan så kan de glädja sig åt att spelen kommer gå att köpa separata i eshoppen. Datumet då?

Spelen släpps den 2:e oktober till Switch och Switch 2.