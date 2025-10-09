Tavern Keeper är en pub-simulator i fantasymiljö som kommer gå ut i Early Access nästa månad. Spelet har varit under utveckling under 11 års tid av Greenheart Games. Greenheart Games är mer kända för Game Dev Tycoon, men nu ger de sig på en pubmiljön med orcher, alver och dvärgar.

Om vi tar en titt på trailern så har spelet en väldigt britisk ton där vi både kan se influenser från Two Points Hospital och Fable.

Tavern Keeper kommer också ha en berättarröst som görs av Steven Pacey. Pacey är mest känd fört 80-talsserien Blake’s 7, men har även gjort rösten till The Rat King i Dark Souls 2 och den gamla apan i Black Myth Wukong.

För de som vill prova redan nu så finns det en demo på Steam.