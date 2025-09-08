Utan särskilt mycket pompa eller ståt kan Dead Island 3 vara avslöjat. Vad annars kan det vara? I ett inlägg på Steam konstaterar man nöjt att Dead Island 2 haft över 20 miljoner spelare. Då passar man på att meddela att detta inte är slutet. Dambuster jobbar på... "något".

Det här är dock inte slutet. Dambuster Studios mejslar redan fram vad som väntar härnäst. För tillfället hålls detaljerna hemliga – utbrottet är långt ifrån över...

Visst, det kan vara ett DLC eller en spin-off (lite som fristående expansionen, Riptide), men man passar också på att visa upp en bild på en liftare från amerikanska (?) vischan, med texten: "When there's no more room in HEL-A...". Något som talar för att vi rör oss bortom Los Angeles gränser. Det som talar mot en trea är att bilden har en Dead Island 2-logotyp.

Mot nya nejder – och Dead Island 3? En spin-off? Vad?

Låt oss hoppas att det blir mindre komplicerat att vänta på nästa spel kontra tvåan. Dead Island 2 bekräftades 2014, men två gånger om bytte man utvecklare innan spelet till sist släpptes 2023.