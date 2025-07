56 av 64 vapen är utslagna, och visst känns de fyra kvartsfinalerna som väntar som fyra stenhårda finaler? En lika galen som helig handgranat möter genialiska Portal Gun. Kofoten från Half-Life ställs mot Zeldas mästarsvärd. BFG 9000 är sista chansen för Id-skjutarna, och möter superklassiska ljussabeln från Star Wars. Och sist (men definitivt inte minst!) har vi Gravity Gun som möter Worms bananbomb. Hur ska man välja? Men välja måste du!

Röstningen pågår till och med torsdag (10/7). Se till att göra din röst hörd!

Holy Hand Grenade Det är lätt att få något religiöst i blicken när man hanterar den heliga handgranaten i Worms-spelen. En lobb och sedan en nervdallrande väntan (såväl för avsändare som mottagare) på att den ska studsa färdigt. Och sedan: den stora explosionen. Halleluja! Spel: Worms 2, Worms Armageddon, Worms W.M.D. m.fl. ► Mer om Holy Hand Grenade på Worms officiella wiki Portal Gun Portal Gun (eller Aperture Science Handheld Portal Device som upphovsmakare skulle kalla den, däribland en viss GlaDOS) är definitivt inte ditt konventionella vapen. Istället för kulor skjuter den ur sig två sammanlänkande portaler. Det möjliggör telerportering av dig själv och briljanta pussel. Du kan också lura och fälla turrets, så visst är det ett vapen – med mera. Spel: Portal, Portal 2 ► Aperture Science Handheld Portal Device på Half-Lifes wiki

Detta har hänt: Kofoten knockade Hitmans Silverballer (78 %), därefter Halos Energy Sword (75 %) och så Railgun från Quake 2 (63 %). Mästarsvärdet visade mästartakter mot Halos Battle Rifle (78 %), vann Nintendo-duellen mot blå skalet tydligt (67 %), och gick segrande ur duellen mot Dooms motorsåg (57 %).

Crowbar

Det är svårt att tänka på en kofot utan att tänka Half-Life. Omöjligt att tänka sig Half-Life utan kofoten. Den är bara där: enkel, funktionell men också hopplöst svag. Samtidigt är det ett vapen (läs: verktyg) som ringar in Gordon Freeman. Han är ingen supersoldat utan en fysiker. Kofoten är tillhygget som inte bara slår fienden på käften utan också öppnar vägar.

Spel: Half-Life, Half-Life 2

► Mer om kofoten på Half-Lifes wiki

Master Sword

När Link drar det gudomliga svärdet ur stenen – vare sig det är i pixelperfekta A Link to the Past eller Breath of the Wild – vet du: nu vänder det. Till sist finns chansen att frälsa Hyrule från mörkret, och störta den ondskefulla Ganon. Ett blad som kan fördriva ondskan, som kan göra en pojke till man, och som väger tyngre än alla bomber och bumeranger i världen.

Spel: Mer eller mindre i vartenda Zelda sedan A Link to the Past

► Mästarsvärdet på Zeldas wiki

BFG 9000 BFG 9000 har hunnit bli drygt trettio år gammal, men gammal vapenkärlek rostar aldrig. Den har skapat kaos i såväl Doom som Quake, men det var i och med Doom som BFG föddes. Enligt Doom-filmen står BFG för "Big Force Gun", men kom igen! Big Fucking Gun har haft olika iterationer genom åren och spelen men är – alltid! – enormt kraftfull. Spel: Doom-serien ► BFG 9000 på Dooms wiki Lightsaber Det finns två slags människor, de som säger ljussabel och de som säger lasersvärd (och har fel). Du vet hur den låter. Du vet hur den ser ut. Den kommer från en galax långt, långt bort och finns i många, många spel. Att svinga lightsabern är enastående och ljudeffekterna parat med de blå och röda ljusskenen ger ögonblicklig gåshud. Som i KoTOR, Jedi Knight-serien, Lego Star Wars och de nya Jedi-spelen. Det blir inte mer Star Wars än så här. Spel: I princip alla Star Wars-spel du kan tänka dig ► Ljussabeln från filmerna, spelen och böckerna på Wikipedia

Detta har hänt: Gravity Gun vann enormt stort mot Cyberpunks Skippy (81 %), även Plasma Cutter fick stordäng (76 %), men Sheep bjöd på lite mer motstånd (64 %). Bananbomben vann enkelt sin Worms-duell mot puffen: 77 % blev segersiffran, tog sedan ner Super Shotgun (55 %) och Wololo (58 %).

Gravity Gun

Zero Point Energy Field Manipulator heter den, men lystrar till: Gravity Gun. I själva verket är det verktyg för att hantera farliga ämnen, men rätt man på rätt plats kan göra all skillnad. Gravity Gun blir både ett dödligt vapen och en problemlösare i Gordons händer. Han kan dra till sig sågklingor och kaffekoppar, och dessa blir till en källa ammo som aldrig nånsin sinar.

Spel: Half-Life 2

► Gravity Gun förklaras på Half-Lifes wiki

Banana Bomb

Bananen är mäktigare än svärdet – i alla fall om du frågar Worms-folket. Den är kraftfull och oförutsägbar; studsar hit och dit, varpå den sprängs med kraften hos en dynamit, och delar sig i ett antal nya bananer. Också explosiva, givetvis. Med kraftfulla bananer kommer dock ett stort ansvar. Det är rasande enkelt att spränga livet ur sina egna maskar av bara farten.

Spel: Alla Worms-spel

► Banana Bomb på Worms wiki

