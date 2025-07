236 nominerades, 64 röstades fram till turneringen, och nu möts två i finalen. Det blir en guldduell mellan två klingor: Lightsaber från oräkneliga Star Wars-spel och Master Sword från The Legend of Zelda. På vägen fram till finalen har heliga handgranater, motorsågar och "Wololo" slagits ut, och nu är sabeln och svärdet varsitt välriktade hugg från att ta hem hela turneringen.

Men vi ska inte glömma kampen om bronset. På pappret är det två "guns" som gör upp om den sista medaljen, men i praktiken är det två snillrika verktyg så som bara Valve kan göra dem. Portal Gun från Portal-spelen samt Gravity Gun från Half-Life 2. Inte bara en match om tredjepris, utan en prestigekamp.

Omröstningen om både guld och brons pågår till och med torsdag (17/7). Må bästa vapen vinna!

Detta har hänt: Lightsaber tog en förkrossande seger (83 %) mot BFG10K, därpå klöv den Q3:s raketkastare (64 %), CS-vapnet AWP (61 %), BFG 9000 i kvarten (56 %) och Gravity Gun i semin (52 %). Mästarsvärdet visade mästartakter mot Halos Battle Rifle (78 %), vann Nintendo-duellen mot blå skalet tydligt (67 %), slog Dooms motorsåg (57 %) och gick hårda kamper mot Half-Lifes kofot (55 %) och Portal Gun i semin (53 %).

Lightsaber

Det finns två slags människor, de som säger ljussabel och de som säger lasersvärd (och har fel). Du vet hur den låter. Du vet hur den ser ut. Den kommer från en galax långt, långt bort och finns i många, många spel. Att svinga lightsabern är enastående och ljudeffekterna parat med de blå och röda ljusskenen ger ögonblicklig gåshud. Som i KoTOR, Jedi Knight-serien, Lego Star Wars och de nya Jedi-spelen. Det blir inte mer Star Wars än så här.

Spel: I princip alla Star Wars-spel du kan tänka dig

Master Sword

När Link drar det gudomliga svärdet ur stenen – vare sig det är i pixelperfekta A Link to the Past eller Breath of the Wild – vet du: nu vänder det. Till sist finns chansen att frälsa Hyrule från mörkret, och störta den ondskefulla Ganon. Ett blad som kan fördriva ondskan, som kan göra en pojke till man, och som väger tyngre än alla bomber och bumeranger i världen.

Spel: Mer eller mindre i vartenda Zelda sedan A Link to the Past

