Hades 2 släpptes skarpt förra veckan efter nästan ett och ett halvt år i early access. Och succén var lika rejäl som omedelbar.

Till att börja med har spelet ett av årets högsta snittbetyg. Med 94 av 100 ligger det etta i år hos Metacritic (två Switch 2-återutgivna Zelda ligger före, men de är ju inte nya). På Opencritic snittar det 93 av 100, vilket placerar det tvåa efter Shujinkou (som bara har sju recensioner). Så vi kan nog räkna med att Hades 2 kommer blanda sig in i diverse årsbästalistor.

Sen slog spelet rekord i antal samtidiga spelare på Steam nu i helgen. Det nosade på 113 000 spelare i söndags, vilket är fler än early access-rekordet på 103 000, enligt Gamesindustry.

Och slutligen beräknas det ha sålts i 2 miljoner exemplar så här långt, enligt Alinea Analytics beräkningar. Detta tros ha dragit in sisådär 50 miljoner dollar.

FZ:s André Granroth snålade inte på vare sig lovord eller betygssiffror: han drämde till med en tveklös femma i betyg.