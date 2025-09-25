MSI är en tillverkare som knappast behöver någon närmare presentation om du gillar gaming-hårdvara. Förutom grafikkort, speldatorer och handhållna spelkonsoler ligger företaget bakom massor av populär kringutrustning.

Nyligen skickade MSI över ett stort paket med tangentbord, mus, handkontroll, headset och musmatta för oss att klämma och känna på. Det roligaste av allt är fick vi dubbla uppsättningar, vilket betyder att vi nu kan tävla ut ett MSI-paket fyllt med sprillans nya tillbehör till en FZ-medlem.

Häng med på genomgången och delta i tävlingen längst ner!

Strike 600: Tyst premiumtangentbord Strike 600 är byggt för dig som vill kunna knappa loss på ett mekaniskt tangentbord utan att störa grannar, bebisar och andra som försöker sova när du vill spela. Det är utrustat med tysta Kailh Midnight Pro-brytare och flera lager ljuddämpning som håller nere klickljuden. Aluminiumchassi, individuellt upplysta tangenter (per-key RGB), volymratt och möjlighet till tre sparade inställningsprofiler knyter ihop säcken. Strike 600 finns ännu inte tillgängligt med nordisk layout, men har du koll på fingersättningen klarar du dig galant ändå. Gränssnitt: USB 2.0

Bakgrundsbelysning: Per-key RGB (Mystic Light)

Brytare: Kailh Midnight Pro Silent

Storlek: 441 x 138 x 38 mm

Vikt: 984 g Läs mer om Strike 600

Force GC300 Wireless: Handkontroll programmerbara knappar

Force GC300 är en kontroll som ger dig ... kontroll! Hall Effect-avtryckarna med två aktiveringspunkter låter dig finlira, dubbla vibrationsmotorer ger dig precis och tydlig haptisk återkoppling, och de två programmerbara bakre knapparna låter dig ställa in kontrollen för den spelstil som känns mest bekväm för dig. Anslutningsmöjligheterna är 2,4 GHz trådlöst, Bluetooth eller kabel, vilket gör det smidigt att hoppa mellan olika enheter.

Gränssnitt: 2,4 GHz, Bluetooth, USB-C (USB 2.0)

Batteritid: Upp till 20 timmar (utan vibration)

Kompatibilitet: Windows 10 och senare, Android 8 och senare

Storlek: 148 × 111 × 68 mm

Vikt: 230 g

Läs mer om Force GC300

Versa 300 Elite Wireless: Lätt och ergonomisk gamingmus Versa 300 Elite är en fjäderlätt gamingmus, som även passar vänsterhänta. Den optiska PixArt-sensorn går upp till 26 000 dpi, och OMRON-brytare med livslängd på 60 miljoner klick ger pålitlig respons. Musen har tre anslutningslägen, 2,4 GHz, Bluetooth och trådbundet. Batteriet räcker upp till 200 timmar på en laddning, så risken för soppatorsk när du är mitt uppe i en kritisk onlinematch är låg. Sensor: Optisk (PixArt PAW3395DM)

Upplösning: Upp till 26 000 dpi

Knappar: 6 st

Vikt: 65 g Läs mer om Versa 300 Elite

Maestro 300: Gamingheadset med omslutande ljud

Maestro 300 har högupplösta 40 mm-element som är finjusterade för att leverera fylligt ljud i spel, musik och film. Den enkelriktade mikrofonen plockar upp rösten klart och tydligt och kan enkelt kopplas loss när du tar en paus från att kommendera Battlefield-laget.

Headsetet kombinerar ett justerbart huvudband med vrid- och vinklingsbara kåpor för att passa olika huvudformer. Öronkuddarna i minnesskum kommer i två varianter – ventilerande mesh för långa sessioner eller proteinläder för bättre ljudisolering. Båda ingår i förpackningen.

Element: 40 mm

Frekvensomfång: 20–40 000 Hz

Mikrofon: Enkelriktad, 50–15 000 Hz

Anslutning: USB-C (1,5 m kabel, USB-A-adapter ingår)

Vikt: 258 g

Kompatibilitet: PC, Mac, Playstation, Switch, Android, iOS

Läs mer om Maestro 300

Agility GD21: Musmatta med låg friktion Agility GD21 är designad för snabba rörelser och hög precision. Den silkeslena ytan ger låg friktion för musen samtidigt som den är mjuk och behaglig att vila handleden på. Med sydda kanter och gummibas ligger den stabilt på plats och håller för många timmars spelande. Storlek (Bredd x Djup x Tjocklek): 320 × 220 × 3 mm

Vikt: 142 g

Övrigt: Struktur med 28 stygn per tum, gummibas Läs mer om Agility GD21

Tävla och vinn hela paketet!

Nu ska en FZ-medlem belönas med ett riktigt fint gamingkit från MSI. Paketet innehåller produkterna ovan, alltså tangentbordet Strike 600, handkontrollen Force GC300, musen Versa 300 Elite, headsetet Maestro 300 och musmattan Agility GD21. Totalt handlar det om produkter till ett värde av ca 3 300 kronor.

Var med i tävlingen så kan du vinna all denna gamingutrustning.

Det enda du behöver göra för att vara med i tävlingen är att berätta för oss vilken av MSI-produkterna i genomgången som skulle innebära det största lyftet för din gaminghörna. Skicka in ditt bidrag senast den 10 oktober. Lycka till!

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i tävlingar.

Tävlingen avslutas den 10 oktober 2025 kl. 23:59. Vinnare utses av en jury och kontaktas via forumets system för interna meddelanden (PM).