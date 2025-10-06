Första kommentaren på Youtube säger det kanske bäst: "Jag har sett många videor där folk försöker skapa en övertygande 3D-pixeleffekt, men det här måste vara den bästa hittills."

Influeras av spel som Thief och Deus Ex.

Project Shadowglass är arbetsnamnet på ett äventyr i 3D, men ett som vill ge illusionen av pixlar. Sällsamt. Smäckert. Fantasy så det förslår med tinnar. Detta är dock inget klassiskt fantasyrollspel à Elder Scrolls utan ett "kärleksbrev till klassiska immersive sims som Thief, Deus Ex och System Shock". Du spelar som en tjuv som verkar i en hård värld.

En där de rikare blir rikare och de fattiga knuffas längre in i skuggorna.

Det stealth-fokuserade spelet har inget releasedatum men har åtminstone en Steam-sida. Ut

Utför stötar på nätterna och förbered om dagarna. Shadowglass-projektet är i sin linda men man understryker att det vi ser i film och på bilder är tagna från spelmotorn. På X har utvecklaren Dominick John en video från utveckling där han kommenterar: