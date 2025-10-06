Battlefield handlar om hårda slag och stor dramatik, och när FZ-communityt röstade fram formkurvan för den anrika serien blev det just detta. Fyra spel i synnerhet kämpade om segern. Battlefield 1942, tvåan, trean och Bad Company 2 snittar alla mellan 4,2 och 4,3 (av 5,0).

Men. När krutröken lägger sig kliver en ensam segrare fram. Tidernas bästa Battlefield är, enligt FZ-communityt, Battlefield 2 med 4,30 i snitt. Efter det kommer seriens gryningskrig, 1942, med 4,25. Det är tätt följt av Bad Company 2 (4,24) och trean (4,23).

Dessa fyra markerar Battlefields stoltaste stunder, enligt FZ-folket.

"När krutröken lägger sig kliver en ensam segrare fram"

Hårt i toppen – och i botten. Att vi i formkurvans lägsta dal hittar Hardline och Battlefield 2042 är kanske ingen skräll. Och sämst utfall blir det för 2042 med 1,96 i snitt. Hardline? 2,01. Runt två i snitt är lika med "tveksamt", enligt FZ-skalan.

Ytterligare en kvartett hittar vi i mitten, sådana som snittar mellan 3,5 och 4,0. Här sticker Battlefield 4 ut med 3,89, Battlefield 1, Vietnam och första Bad Company gick en jämn kamp: 3,63, 3,62 respektive 3,54. Battlefield V tar sig över 3,0 ("bra" med andra ord) med 3,11. En bit under men också en bit från botten har vi 2042 med 2,76.

Fyra tunga toppar, två snedsteg, och däremellan mycket som är väldigt bra. I skrivande stund återstår inte mycket mer än två dygn innan Battlefield 6 släpps lös. Just nu står det skrivet i stjärnorna om vilket avtryck det kommer lämna men förväntningarna är stora.