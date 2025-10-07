En bit in i spelhösten fortsätter Clair Obscur: Expedition 33 vara ett av årets mest hyllade spel. Exakt hur många som arbetade med spelet kan diskuteras. Kärnteamet på Sandfall är runt 30 (plus en hund), men på Moby Games listas drygt 400 personer (oklart hur många hundar).

Hur som helst: bragden som är Clair Obscur hade inte varit möjlig för bara några år sedan. Detta enligt Guillaume Broche, creative director, som lyfter tekniska landvinningar som Unreal Engine 5.

I en intervju med Automaton målar Broche upp en ny tid då små team kan göra stora saker.

På senare år har den teknik som finns tillgänglig (som Unreal Engine 5) verkligen varit avgörande för att låta små team som vårt uppnå stora resultat som ser ut som de som skapas av mycket större team. Att kunna anpassa sig snabbt till nya arbetssätt är verkligen nyckeln i vår egen resa, och jag tror att det är något som andra studior kommer att uppleva under de kommande åren, när så mycket teknik blir mer tillgänglig.

Broche tror inte att Clair Obscur, som nu sålt i fem miljoner, varit drastiskt annorlunda även om de haft oändliga resurser. Han tror att en del av framgången handlar om hur actionrollspelet "försökte respektera spelarnas tid". Den högst teoretiska frågeställningen är förstås svår att svara på, men Broche tror att de kan ha gynnats av att tajta till spelet och destillera visionen.

Gratis uppdatering, för att tacka

Expedition 33 är bara första delen i en Clair Obscur-serie. Fler spel kommer. Men man är är inte redo att släppa taget om det första spelet ännu. I en gratis uppdatering, som görs för att tacka spelarna, får vi en ny miljö, fler kostymer och nya bossar som ska vara hårda nötter för spelets senare skede. Det skriver man på webbplatsen, men releasedatum är oklart.