Det är da'n före da'n före Battlefield 6-dagen. På fredag släpps spelet men det är förstås bara början. I en ny community-uppdatering summerar utvecklarna de 92 miljoner timmar (!) som spelades under den öppna betan, och passar på att snacka lite kring dag ett-patch – och vidare!

Man passar nämligen på att teasa om vad vi i eventuellt kan få se i framtiden, som sjökrigföring?

Önskemål om sjökrigföring har inte gått obemärkta förbi – inte heller ropen efter en viss fanfavorit till liten helikopter, plutoner och mer därtill.

AH-6 Little Bird är en helikopter känd från flertalet Battlefields. Vi får inga löften dock, och man riktar snarare strålkastarljuset mot battle royale-läget som avtäcktes i september.

Det finns mycket mer att se fram emot utöver våra säsonger, medan vårt team fortsätter att granska Battlefield Labs-data, spelarfeedback och skissa på helt nya idéer för framtiden, med start i en spännande ny Battlefield-version av battle royale.

Säsong ett av Battlefield 6 inleds 28 oktober och kommer med en del gratis (gott!) som nya lägen, kartor och vapen. Men först och främst har vi releasen, som infaller prick 17.00 på fredag.